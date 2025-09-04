Пострадавший в обвале на руднике в Якутии скончался

Скончался пострадавший после обрушения горной породы на руднике в Якутии
В Якутии в результате обрушения горной породы на одном из рудников Оймяконского района погиб человек 1977 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным ведомства, несчастный случай произошел на участке, где ведется разработка одной из золотодобывающих организаций.

«По оперативным данным в результате схода [горной породы] погиб проходчик, 1977 г.р.», — написали в telegram-канале прокуратуры. Началась проверку по факту инцидента. Особое внимание придается вопросам соблюдения законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда.

Представители ведомства уточнили, что по итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. На месте происшествия работают специалисты, чтобы установить причины и обстоятельства трагедии.

Ранее в Оймяконском районе Республики Саха на территории одного из рудников произошло обрушение горной породы. Было известно об одном пострадавшем, о смерти которого сообщили сейчас. В момент инцидента под землей находились 55 работников, в настоящее время проводится их эвакуация.

