Россиянам назвали условие, при котором дадут отопление

Подача отопления в жилые дома и на социальные объекты в России начинается после того, как среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 градусов и ниже не менее пяти дней подряд. Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Отопление включают после того, как среднесуточная температура держится на отметке +8 °С и ниже в течение пяти суток подряд. Именно такой порядок закреплен федеральными правилами, чтобы избежать ситуации, когда котельные и тепловые станции приходится „разгонять“ и снова останавливать из-за кратковременного похолодания», — пояснил Гаврилов в разговоре с RT.
Депутат также отметил, что процесс подключения тепла проходит поэтапно. В первую очередь отопление подают в детские сады, школы и больницы. Следом тепло поступает в жилые дома, а завершают процесс торговые и производственные объекты.
При этом решение о начале отопительного сезона принимают местные власти с учетом актуальных погодных условий и прогноза. В регионах Сибири и Дальнего Востока отопление традиционно включают раньше, чем в центральных и южных регионах страны.
Статистика прошлых лет показывает, что в Москве подача тепла обычно стартует с конца сентября по начало октября. Более подробно о том, в когда батареи снова начнут греть и куда жаловаться при нарушениях — в материале URA.RU.
