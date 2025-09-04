Что происходит на Крымском мосту 4 сентября 2025 года: пробки и задержки

На ручной досмотр со стороны Керчи находится 350 транспортных средств
Какая сейчас обстановка на мосту
Какая сейчас обстановка на мосту Фото:

По данным telegram-канала, занимающегося мониторингом ситуации на транспортном переходе, к 10:00 по московскому времени на стороне Керчи в очереди на досмотр находилось 350 автомобилей., а со стороны материковой части — 145. Автомобилисты, выезжающие из Крыма, сталкиваются с ожиданием в очереди продолжительностью около часа. Подробнее о том, почему создаются пробки и какая у них динамика динамика — в материале URA.RU.

Пробки на Крымском мосту 4 сентября 2025

По данным официального источника, освещающего обстановку на Крымском мосту, ночью пробок по обе стороны перехода не было. По состоянию на 08:00 по мск в очереди со стороны Таманского полуострова находилось 70 транспортных средств, в 09:00 — 103, а к 10 утра — 145.

Ситуация в направлении из Крыма:

  • 08:00 — 70 автомобилей
  • 09:00 — 305 автомобилей (время ожидания около часа)

На 10:00 по мск в очереди со стороны Керчи находится 350 транспортных средств. Время ожидания около часа.

Причины задержек на Крымском мосту 4 сентября 2025

Пробки на контрольно-пропускном пункте возникли в связи с введением дополнительных мер контроля, реализуемых на объекте федерального значения. Для обеспечения повышенных стандартов безопасности сотрудники осуществляют тщательную проверку всех транспортных средств, а также личных вещей пассажиров. С этой целью в районе моста развернуты 110 пунктов контроля, размещенных по обе стороны переправы.

Сложности на дорогах усугубляются в условиях увеличения туристического потока. Курортный сезон традиционно сопровождается ростом числа поездок в данном направлении, так как большинство граждан предпочитает проводить отпуск в этом регионе.

Как контролируют безопасность на Крымском мосту

Силовые структуры проводят усиленное наблюдение за ситуацией на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив, уделяя особое внимание вопросам безопасности. Полицейские осуществляют контроль за соблюдением правил дорожного движения и принимают меры по предотвращению несанкционированного движения по обочинам.

В настоящее время проезд автотранспорта разрешен только по федеральной трассе А-290, тогда как все другие маршруты, ведущие к переправе, временно закрыты для автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал.

Как проходит проверка

Процедура осмотра транспортных средств проводится по установленным этапам. Продолжительность проверки варьируется в зависимости от категории транспортного средства: например, осмотр легкового автомобиля, как правило, занимает около шести минут, тогда как проверка автобуса может длиться до пятнадцати минут.

В ходе осмотра производят:

  • подтверждение личности водителя
  • идентификацию всех пассажиров
  • обследование багажа и личных вещей

Методы досмотра предусматривают два варианта:

  • автоматизированное сканирование с использованием специального оборудования

В ходе ручной проверки транспортного средства пассажирам потребуется перенести свои личные вещи в специально предназначенное для этого помещение. Сотрудники службы безопасности имеют полномочия запрашивать открытие багажного отсека и осуществлять осмотр салона автомобиля.

