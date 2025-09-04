Автоэксперт объяснил, кто и как поддержит российский автопром

Правительство сможет поддержать российский автопром, когда Банк России снизит ключевую ставку. Как объяснил в интервью URA.RU президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, со смягчением денежно-кредитной политики власти смогут направлять больше средств на меры поддержки. В частности, субсидировать ставки по кредитам на отечественные машины.
«Думаю, скоро правительство предложит льготные программы с субсидированием кредитных ставок. Минфин отмечает, что снижение ставки ЦБ на один процентный пункт экономит казне 200 млрд рублей. Поэтому при снижении ставки могут найти новые возможности для поддержки автопрома. Российские производители этого ждут», — сказал эксперт.
Летом автопроизводители на фоне сокращения спроса объявили о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. Так, «АвтоВАЗ» допустил возможность перевести на такой график заводы в Ижевске и Тольятти с 29 сентября. Руководство автозавода объясняло это падением спроса и демпингом китайских брендов.
