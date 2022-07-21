Мантуров заявил о частичной отмене параллельного импорта

Параллельный импорт будет отменен, как только станет ясно, что российской продукции достаточно, заявил вице-премьер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В России возможна частичная отмена параллельного импорта. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров.

Параллельный импорт будет отменен по группам товаров. Это произойдет, когда будет понимание, что российской продукции достаточно, заявил Мантуров. Его слова приводит РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта 28 июня. Это произошло в связи с беспрецедентным количеством антироссийских санкций, введенных странами Запада после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Закон о параллельном импорте освобождает перевозчиков от уголовной и административной ответственности за ввоз санкционных товаров.