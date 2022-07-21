В Екатеринбурге осудили курганца, помогавшего террористам

21 июля 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ задержали Никиту Мясникова в октябре 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Курганской области Никиту Мясникова, который перечислял деньги сирийским террористам, а также распространял экстремистские материалы, приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда (Екатеринбург). «Суд постановил назначить окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 11 лет», — сообщил представитель пресс-службы. Первые три года приговора Мясников проведет в тюрьме, а остаток — в колонии строгого режима. В пресс-службе подчеркнули, что после освобождения Мясников 2,5 года не будет иметь права на администрирование групп и каналов в социальных сетях, а также два года не сможет зарегистрировать там свой аккаунт. Приговор состоялся 20 июля. Мясникова задержали сотрудники ФСБ в Курганской области по подозрению в финансировании террористов. Он несколько раз переводил деньги запрещенной в РФ террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам». Сотрудники ФСБ забрали у круганца телефон, ноутбук и одежду, которую он использовал для конспирации во время незаконных платежей. Мясникову грозило пожизненное лишение свободы. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жителя Курганской области Никиту Мясникова, который перечислял деньги сирийским террористам, а также распространял экстремистские материалы, приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда (Екатеринбург). «Суд постановил назначить окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 11 лет», — сообщил представитель пресс-службы. Первые три года приговора Мясников проведет в тюрьме, а остаток — в колонии строгого режима. В пресс-службе подчеркнули, что после освобождения Мясников 2,5 года не будет иметь права на администрирование групп и каналов в социальных сетях, а также два года не сможет зарегистрировать там свой аккаунт. Приговор состоялся 20 июля. Мясникова задержали сотрудники ФСБ в Курганской области по подозрению в финансировании террористов. Он несколько раз переводил деньги запрещенной в РФ террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам». Сотрудники ФСБ забрали у круганца телефон, ноутбук и одежду, которую он использовал для конспирации во время незаконных платежей. Мясникову грозило пожизненное лишение свободы.