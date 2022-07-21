Курганская больница хотела наказать студентку за отказ работать

Девушка отучилась на педиатра по целевому направлению, но не стала работать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной перинатальный центр подал в суд на студентку, которая училась по целевому направлению в Омском государственном медицинском университете, но после окончания обучения отказалась работать. Больница просит взыскать с девушки штраф в размере 213 000 рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте Курганского городского суда.

По договору девушка должна была отучиться на педиатра в Омском университете, получить диплом и отработать в перинатальном центре не менее трех лет. За все время обучения девушка получила стипендию в размере 106 500 рублей, но работать не начала. «В связи с тем, что после окончания университета она не устроилась на работу в больницу, на основании одного из пунктов соглашения должна выплатить штраф», — требовал в иске перинатальный центр.

Студентка не появилась на заседании и с исковыми требованиями не согласилась. Девушка указала на то, что полученная во время обучения стипендия возвращена в полном объеме. По итогу заседания суд решил отказать больнице во взыскании штрафа с девушки.

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