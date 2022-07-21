21 июля 2022

Курганская больница хотела наказать студентку за отказ работать

© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Курган, перинатальный центр
Девушка отучилась на педиатра по целевому направлению, но не стала работать Фото:

Курганский областной перинатальный центр подал в суд на студентку, которая училась по целевому направлению в Омском государственном медицинском университете, но после окончания обучения отказалась работать. Больница просит взыскать с девушки штраф в размере 213 000 рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте Курганского городского суда.

По договору девушка должна была отучиться на педиатра в Омском университете, получить диплом и отработать в перинатальном центре не менее трех лет. За все время обучения девушка получила стипендию в размере 106 500 рублей, но работать не начала. «В связи с тем, что после окончания университета она не устроилась на работу в больницу, на основании одного из пунктов соглашения должна выплатить штраф», — требовал в иске перинатальный центр.

Студентка не появилась на заседании и с исковыми требованиями не согласилась. Девушка указала на то, что полученная во время обучения стипендия возвращена в полном объеме. По итогу заседания суд решил отказать больнице во взыскании штрафа с девушки.

Ранее URA.RU писало про самых востребованных врачей. Курганские больницы остро нуждаются в реаниматологах, хирургах, неврологах и других узких специалистах.

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Курганский областной перинатальный центр подал в суд на студентку, которая училась по целевому направлению в Омском государственном медицинском университете, но после окончания обучения отказалась работать. Больница просит взыскать с девушки штраф в размере 213 000 рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте Курганского городского суда. По договору девушка должна была отучиться на педиатра в Омском университете, получить диплом и отработать в перинатальном центре не менее трех лет. За все время обучения девушка получила стипендию в размере 106 500 рублей, но работать не начала. «В связи с тем, что после окончания университета она не устроилась на работу в больницу, на основании одного из пунктов соглашения должна выплатить штраф», — требовал в иске перинатальный центр. Студентка не появилась на заседании и с исковыми требованиями не согласилась. Девушка указала на то, что полученная во время обучения стипендия возвращена в полном объеме. По итогу заседания суд решил отказать больнице во взыскании штрафа с девушки. Ранее URA.RU писало про самых востребованных врачей. Курганские больницы остро нуждаются в реаниматологах, хирургах, неврологах и других узких специалистах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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