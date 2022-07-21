Минздрав России не признал третий пол

21 июля 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Министерство здравоохранения РФ признает только два пола — мужчин и женщин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минздрав руководствуется традиционными семейными ценностями, они являются основным приоритетом государственной политики России. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, отвечая на вопрос о признании «третьего пола». «Защита материнства и детства, укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение традиционных семейных ценностей являются основными приоритетами государственной политики Российской Федерации, закрепленными в новой редакции Конституции Российской Федерации. Мы, как и медицинская наука, придерживаемся именно такой позиции и отстаиваем ее на всех международных площадках», — заявил Кузнецов. Его слова передает РИА «Новости». Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой прояснить позицию министерства по поводу признания Всемирной организацией здравоохранения «третьего пола». Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Он обвинил Минздрав в признании новой версии Международной классификации болезней (МКБ-11), в которой «объявлены нормой трансгендерность и другие сексуальные отклонения». Так как рекомендации ВОЗ не носят обязательный характер, Миронов потребовал от ведомства отказаться от МКБ-11 и разработать российскую классификацию. Ранее ВОЗ распространили сообщение, в котором заявили, что «пол не ограничивается мужским и женским», передает RT. Депутаты Госдумы собираются рассмотреть закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, сообщает телеканал 360. По словам первого зампреда комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, этот закон поможет защитить детей и спасти будущее страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минздрав руководствуется традиционными семейными ценностями, они являются основным приоритетом государственной политики России. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, отвечая на вопрос о признании «третьего пола». «Защита материнства и детства, укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение традиционных семейных ценностей являются основными приоритетами государственной политики Российской Федерации, закрепленными в новой редакции Конституции Российской Федерации. Мы, как и медицинская наука, придерживаемся именно такой позиции и отстаиваем ее на всех международных площадках», — заявил Кузнецов. Его слова передает РИА «Новости». Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой прояснить позицию министерства по поводу признания Всемирной организацией здравоохранения «третьего пола». Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Он обвинил Минздрав в признании новой версии Международной классификации болезней (МКБ-11), в которой «объявлены нормой трансгендерность и другие сексуальные отклонения». Так как рекомендации ВОЗ не носят обязательный характер, Миронов потребовал от ведомства отказаться от МКБ-11 и разработать российскую классификацию. Ранее ВОЗ распространили сообщение, в котором заявили, что «пол не ограничивается мужским и женским», передает RT. Депутаты Госдумы собираются рассмотреть закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, сообщает телеканал 360. По словам первого зампреда комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, этот закон поможет защитить детей и спасти будущее страны.