Кадыров показал морпехов, которые рассказали о зверствах ВСУ

22 июля 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

Кадыров опубликовал видео с обращением украинских морпехов 36-й бригады ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские морские пехотинцы записали видеообращение, в котором рассказали о зверствах со стороны командиров 36-й бригады ВСУ. Они «избили до смерти» одного из морпехов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Морские пехотинцы 36-й бригады ВСУ записали обращение, в котором рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха. Я говорил и предупреждал, что [президент Украины Владимир] Зеленский воюет до последнего украинца. Какие еще доказательства нужны?», — поделился Кадыров. Видеозапись с обращением украинских морпехов он опубликовал в своем telegram-канале. Он отметил, что это «живой факт», когда от действий ВСУ страдают свои же бойцы в казармах. По его мнению, боевой дух украинских военных падает от действий своих же офицеров. «Морпехам уже не хочется кричать „Слава Украине“. Нет никакой у нее славы с такими нациками во главе страны и армии», — резюмировал Кадыров. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские морские пехотинцы записали видеообращение, в котором рассказали о зверствах со стороны командиров 36-й бригады ВСУ. Они «избили до смерти» одного из морпехов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Морские пехотинцы 36-й бригады ВСУ записали обращение, в котором рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха. Я говорил и предупреждал, что [президент Украины Владимир] Зеленский воюет до последнего украинца. Какие еще доказательства нужны?», — поделился Кадыров. Видеозапись с обращением украинских морпехов он опубликовал в своем telegram-канале. Он отметил, что это «живой факт», когда от действий ВСУ страдают свои же бойцы в казармах. По его мнению, боевой дух украинских военных падает от действий своих же офицеров. «Морпехам уже не хочется кричать „Слава Украине“. Нет никакой у нее славы с такими нациками во главе страны и армии», — резюмировал Кадыров. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.