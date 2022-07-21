21 июля 2022

В свердловской мэрии раскрыли подробности о медсестре-самоубийце

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанку покончила с собой. Женщину похоронили в июне Фото:

В Ачите (Свердловская область) покончила с собой 45-летняя медсестра Надежда. Коллеги помнят ее добрым и отзывчивым человеком. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации Ачитского городского округа. По предварительным данным, женщина совершила самоубийство в июне.

«Смерть Надежды стала полной неожиданностью. Она была доброй, отзывчивой. Коллеги ее любили за справедливость и честность», — отметил собеседник агентства.

Источник в мэрии сообщил, что сейчас следователи выясняют все подробности происшествия. «Силовики проводят проверку. Пока никаких официальных заявлений от них не поступало», — сказал он.

Редакция агентства обратилась за комментарием в СК РФ по Свердловской области. Там отказались комментировать произошедшее.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге покончила с собой студентка колледжа транспортного строительства. Тело 17-летней девушки было найдено в общежитии на улице Сулимова. Подруги погибшей по социальным сетям рассказали агентству, что им неизвестна причина, подтолкнувшая студентку к самоубийству.

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В Ачите (Свердловская область) покончила с собой 45-летняя медсестра Надежда. Коллеги помнят ее добрым и отзывчивым человеком. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации Ачитского городского округа. По предварительным данным, женщина совершила самоубийство в июне. «Смерть Надежды стала полной неожиданностью. Она была доброй, отзывчивой. Коллеги ее любили за справедливость и честность», — отметил собеседник агентства. Источник в мэрии сообщил, что сейчас следователи выясняют все подробности происшествия. «Силовики проводят проверку. Пока никаких официальных заявлений от них не поступало», — сказал он. Редакция агентства обратилась за комментарием в СК РФ по Свердловской области. Там отказались комментировать произошедшее. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге покончила с собой студентка колледжа транспортного строительства. Тело 17-летней девушки было найдено в общежитии на улице Сулимова. Подруги погибшей по социальным сетям рассказали агентству, что им неизвестна причина, подтолкнувшая студентку к самоубийству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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