В свердловской мэрии раскрыли подробности о медсестре-самоубийце

Свердловчанку покончила с собой. Женщину похоронили в июне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ачите (Свердловская область) покончила с собой 45-летняя медсестра Надежда. Коллеги помнят ее добрым и отзывчивым человеком. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации Ачитского городского округа. По предварительным данным, женщина совершила самоубийство в июне.

«Смерть Надежды стала полной неожиданностью. Она была доброй, отзывчивой. Коллеги ее любили за справедливость и честность», — отметил собеседник агентства.

Источник в мэрии сообщил, что сейчас следователи выясняют все подробности происшествия. «Силовики проводят проверку. Пока никаких официальных заявлений от них не поступало», — сказал он.

Редакция агентства обратилась за комментарием в СК РФ по Свердловской области. Там отказались комментировать произошедшее.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге покончила с собой студентка колледжа транспортного строительства. Тело 17-летней девушки было найдено в общежитии на улице Сулимова. Подруги погибшей по социальным сетям рассказали агентству, что им неизвестна причина, подтолкнувшая студентку к самоубийству.