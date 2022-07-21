21 июля 2022

Лжесиловики заставили жительницу Кургана отдать миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, кредит, ипотека, купюры, деньги, платеж по кредиту, наличные деньги, нал
Жительница Кургана перевела лжеполицейским почти три миллиона рублей Фото:

У жительницы Кургана лжеполицейские похитили 2,7 миллиона рублей. Они представились силовиками и попросили женщину помочь им в разоблачении злоумышленников. Данная информация опубликована на сайте УМВД России по Курганской области.

«Неизвестные несколько дней звонили женщине. Представившись сотрудниками полиции, убедили помочь правоохранительным органам установить лиц, которые дистанционно похищали деньги у граждан. Поверив им, она оформила кредит и несколько микрозаймов, заложила автомобиль. Деньги переводила через различные банкоматы на номера карт, которые назвали подозреваемые», — указано в опубликованном сообщении ведомства.

Женщина не получила квитанцию о закрытии кредита и поняла, что ее обманули. Жительница Кургана обратилась в полицию. Общая сумма похищенного составила 2 778 000 рублей. По факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

У жительницы Кургана лжеполицейские похитили 2,7 миллиона рублей. Они представились силовиками и попросили женщину помочь им в разоблачении злоумышленников. Данная информация опубликована на сайте УМВД России по Курганской области. «Неизвестные несколько дней звонили женщине. Представившись сотрудниками полиции, убедили помочь правоохранительным органам установить лиц, которые дистанционно похищали деньги у граждан. Поверив им, она оформила кредит и несколько микрозаймов, заложила автомобиль. Деньги переводила через различные банкоматы на номера карт, которые назвали подозреваемые», — указано в опубликованном сообщении ведомства. Женщина не получила квитанцию о закрытии кредита и поняла, что ее обманули. Жительница Кургана обратилась в полицию. Общая сумма похищенного составила 2 778 000 рублей. По факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...