Лжесиловики заставили жительницу Кургана отдать миллионы рублей

Жительница Кургана перевела лжеполицейским почти три миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жительницы Кургана лжеполицейские похитили 2,7 миллиона рублей. Они представились силовиками и попросили женщину помочь им в разоблачении злоумышленников. Данная информация опубликована на сайте УМВД России по Курганской области.

«Неизвестные несколько дней звонили женщине. Представившись сотрудниками полиции, убедили помочь правоохранительным органам установить лиц, которые дистанционно похищали деньги у граждан. Поверив им, она оформила кредит и несколько микрозаймов, заложила автомобиль. Деньги переводила через различные банкоматы на номера карт, которые назвали подозреваемые», — указано в опубликованном сообщении ведомства.

Женщина не получила квитанцию о закрытии кредита и поняла, что ее обманули. Жительница Кургана обратилась в полицию. Общая сумма похищенного составила 2 778 000 рублей. По факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело.