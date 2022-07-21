21 июля 2022

Свердловская медсестра-самоубийца боролась с произволом главврача

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, медсестра, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Медсестра не закрывала глаза на ошибки руководства Фото:

Покончившая с собой 45-летняя медсестра Надежда из Ачита (Свердловская область) доставляла неприятности руководству медучреждения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Женщина совершила самоубийство в июне.

«Надежда была честной и очень ответственной сотрудницей. Она не закрывала глаза на ошибки руководства. Медсестра грозила пожаловаться в соответствующие органы на косяки главврача. После этого условия работы стали для нее просто невыносимыми», — отметил источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там отметили, что человек умер вне медицинской организации. «Всем остальным занимаются правоохранительные органы», — сказано в сообщении.

Агентство обратилось за комментарием в Ачитскую центральную районную больницу. Услышав вопрос корреспондента, в медучреждении бросили трубку. Дозвониться до главврача журналисту также не удалось.

Ранее агентство писало, что смерть женщины стала полной неожиданностью. Ее описывают как добрую и отзывчивую сотрудницу. Сейчас следователи выясняют все подробности происшествия.

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Покончившая с собой 45-летняя медсестра Надежда из Ачита (Свердловская область) доставляла неприятности руководству медучреждения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Женщина совершила самоубийство в июне. «Надежда была честной и очень ответственной сотрудницей. Она не закрывала глаза на ошибки руководства. Медсестра грозила пожаловаться в соответствующие органы на косяки главврача. После этого условия работы стали для нее просто невыносимыми», — отметил источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там отметили, что человек умер вне медицинской организации. «Всем остальным занимаются правоохранительные органы», — сказано в сообщении. Агентство обратилось за комментарием в Ачитскую центральную районную больницу. Услышав вопрос корреспондента, в медучреждении бросили трубку. Дозвониться до главврача журналисту также не удалось. Ранее агентство писало, что смерть женщины стала полной неожиданностью. Ее описывают как добрую и отзывчивую сотрудницу. Сейчас следователи выясняют все подробности происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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