Тюменские леса начинают заполняться лисичками Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Грибники Тюменской области открыли сезон сбора лисичек, и делятся местами, где можно встретить «солнечные» грибы. Об этом жители региона пишут в социальных сетях.

«Пошли лисички. Пока мелковаты, но, тем не менее, уже есть. Через пару дней надо снова наведаться в те же места, думаю подрастут», — написала пользователь Татьяна Таня в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Местом, где растут «солнечные» грибы, девушка не поделилась. Однако другие любители тихой охоты не стали скрывать координаты. В частности, по их словам, лисички можно найти в районе поворота на село Бухтал в Нижнетавдинском районе.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области назвали самые опасные для грибников районы. В них чаще всего можно встретить волков и медведей.

Фото: Татьяна Таня, «ВКонтакте»