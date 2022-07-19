По данным государственного мониторинга, в тюменских лесах обитают 2742 медведя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

При сборе грибов и ягод на территории Вагайского, Уватского, Викуловского, Тобольского, и Юргинского районов Тюменской области высока вероятность встретиться с бурым медведем. Об этом URA.RU рассказали в региональном Госохотдепартаменте. Там уточнили, что по данным мониторинга в лесах Тюменской области обитают 2742 медведя.

«Медведь бурый обитает на территории Абатского, Аромашевского, Вагайского, Викуловского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Уватского, Юргинского, Ялуторовского, Ярковского муниципального района и Голышмановского, Заводоуковского городского округа. Наиболее часто медведь бурый встречается в Вагайском, Уватском, Викуловском, Тобольском, и Юргинском районах Тюменской области», — сообщили агентству в региональном Госохотдепартаменте.

Там добавили, что в тюменских лесах также можно встретить серых волков. «По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, численность волка составляет на территории Тюменской области 328 особей. Волк обитает на территории всей Тюменской области, за исключением Абатского, Бердюжского и Сладковского районов, наиболее высокая плотность данного вида фиксируется в Уватском, Ярковском, Вагайском, Тобольском и Юргинском районах», — пояснили URA.RU в Госохотдепартаменте Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что житель Уватского района с помощью ножа расправился с медведем, убившим его друга. После схватки с диким зверем он несколько недель провел на больничной койке.

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