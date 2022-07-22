В Челябинске ищут подрядчика на первый многолетний контракт

В Челябинске ищут подрядчика на первый маршрут агломерации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска объявили первый многолетний контракт на обслуживание одного из маршрутов агломерации. На линию автобусного маршрута № 15 «ЧМК — ПКиО» должны выйти 15 новых низкопольных автобусов большого класса. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Размещен первый многолетний контракт для обслуживания одного из маршрутов агломерации, на который выйдут 15 новых низкопольных автобусов большого класса. Ориентировочная дата выхода на маршрут нового транспорта 1 ноября», — говорится в сообщении.

Новые автобусы, которые подрядчик приобретет самостоятельно в лизинг по Федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», должны иметь не менее 30 мест для сидения. Кроме того, общественный транспорт должен быть оснащен системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, валидаторами и камерами наблюдения в салоне.

Подрядчик должен обеспечить регулярный интервал движения от 7 минут в часы пик и 10 минут в дневное время до 20 минут в вечернее время. Первый рейс будет отправляться с начальной остановки не позднее 6:00, а последний — прибывать на конечную не ранее 23:00.

Автобусы будут иметь единый цвет кузова. Кроме того, водители выйдут на линию в одинаковой ливрее.