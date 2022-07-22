22 июля 2022

Лидер ЛДПР ответил на слова Шольца о «ненадежности» РФ из-за газа

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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, слуцкий леонид
Слуцкий: «Бесполезно теперь объявлять повышение цен имени Путина» Фото:
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Газовый кризис в Европе

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о «ненадежности» России как поставщика газа являются очередной попыткой переложить вину за кризис в Европе на Москву. Так считает глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Слова канцлера ФРГ — это очередная попытка переложить вину за кризис в Европе на Москву. Именно бездумная антироссийская политика сдерживания привела к дисбалансу на энергетических рынках. И бесполезно теперь объявлять повышение цен имени Путина или призывать к стратегическому терпению европейцев», — написал он в telegram-канале.

По его словам, европейским государствам вообще не стоило бы рассуждать о надежности, так как они допускают «незаконное введение санкций, экспроприацию финансовых активов и омерзительную культуру отмены». Также Слуцкий подчеркнул, что Россия была, есть и будет надежным партнером. Доказательством тому является подписанное ранее соглашение по экспорту украинского зерна. При этом «власти европейских стран в угоду евроатлантической солидарности ставят антироссийскую риторику выше деловых интересов и нужд простых избирателей». «Но это их выбор», — заключил он.

Ранее Шольц выступил с заявлением насчет поставок русского газа, передает «Царьград». По его мнению, заявления Москвы о сокращении поставок газа в Европу по техническим причинам звучат «неубедительно». При этом жители Германии считают совсем по-иному. По их мнению, для них президент РФ Владимир Путин является более серьезным политиком, чем Шольц.

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Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о «ненадежности» России как поставщика газа являются очередной попыткой переложить вину за кризис в Европе на Москву. Так считает глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Слова канцлера ФРГ — это очередная попытка переложить вину за кризис в Европе на Москву. Именно бездумная антироссийская политика сдерживания привела к дисбалансу на энергетических рынках. И бесполезно теперь объявлять повышение цен имени Путина или призывать к стратегическому терпению европейцев», — написал он в telegram-канале. По его словам, европейским государствам вообще не стоило бы рассуждать о надежности, так как они допускают «незаконное введение санкций, экспроприацию финансовых активов и омерзительную культуру отмены». Также Слуцкий подчеркнул, что Россия была, есть и будет надежным партнером. Доказательством тому является подписанное ранее соглашение по экспорту украинского зерна. При этом «власти европейских стран в угоду евроатлантической солидарности ставят антироссийскую риторику выше деловых интересов и нужд простых избирателей». «Но это их выбор», — заключил он. Ранее Шольц выступил с заявлением насчет поставок русского газа, передает «Царьград». По его мнению, заявления Москвы о сокращении поставок газа в Европу по техническим причинам звучат «неубедительно». При этом жители Германии считают совсем по-иному. По их мнению, для них президент РФ Владимир Путин является более серьезным политиком, чем Шольц.
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