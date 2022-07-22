Украинцам грозит уголовная ответственность за российские паспорта

23 июля 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

На Украине введут уголовную ответственность за российское гражданство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украинские власти работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. «Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании», — написала Верещук в своем telegram-канале. По ее словам, законопроект находится на стадии разработки. «Дискуссии еще будут, но направление определено», — резюмировала вице-премьер. С 11 июля граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР или Украины, ранее имевшие гражданство РФ, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан. По словам политика, у жителей Украины якобы насильно отобрали паспорта и насильно выдали российские документы. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание Блинкена свидетельствует о медицинском диагнозе. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украинские власти работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. «Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании», — написала Верещук в своем telegram-канале. По ее словам, законопроект находится на стадии разработки. «Дискуссии еще будут, но направление определено», — резюмировала вице-премьер. С 11 июля граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР или Украины, ранее имевшие гражданство РФ, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан. По словам политика, у жителей Украины якобы насильно отобрали паспорта и насильно выдали российские документы. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание Блинкена свидетельствует о медицинском диагнозе.