Путин разрешил давать гражданство РФ всем жителям Украины

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: выступление Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал документ, упрощающий получение гражданства РФ украинцами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Теперь украинцы могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ уже подписал президент РФ Владимир Путин.

«Граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР или Украины, ранее имевшие гражданство РФ, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», — говорится в указе. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее такая норма была введена для людей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Указ президента расширяет список лиц, которые имеют право получить гражданство России упрощенно. Документ вступает в силу со дня его подписания — то есть с 11 июля.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов.

Кроме того, вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, которые принимают участие в Приморье в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, начали получать первые выплаты, передает «Федеральное агентство новостей». Всего из 274 поданных заявок был одобрен 271 запрос, добавляет телеканал 360.

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Теперь украинцы могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ уже подписал президент РФ Владимир Путин. «Граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР или Украины, ранее имевшие гражданство РФ, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», — говорится в указе. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее такая норма была введена для людей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Указ президента расширяет список лиц, которые имеют право получить гражданство России упрощенно. Документ вступает в силу со дня его подписания — то есть с 11 июля. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов. Кроме того, вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, которые принимают участие в Приморье в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, начали получать первые выплаты, передает «Федеральное агентство новостей». Всего из 274 поданных заявок был одобрен 271 запрос, добавляет телеканал 360.
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