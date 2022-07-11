Путин разрешил давать гражданство РФ всем жителям Украины

11 июля 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал документ, упрощающий получение гражданства РФ украинцами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Теперь украинцы могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ уже подписал президент РФ Владимир Путин. «Граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР или Украины, ранее имевшие гражданство РФ, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», — говорится в указе. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее такая норма была введена для людей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Указ президента расширяет список лиц, которые имеют право получить гражданство России упрощенно. Документ вступает в силу со дня его подписания — то есть с 11 июля. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов. Кроме того, вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, которые принимают участие в Приморье в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, начали получать первые выплаты, передает «Федеральное агентство новостей». Всего из 274 поданных заявок был одобрен 271 запрос, добавляет телеканал 360. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Теперь украинцы могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ уже подписал президент РФ Владимир Путин. «Граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР или Украины, ранее имевшие гражданство РФ, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», — говорится в указе. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее такая норма была введена для людей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Указ президента расширяет список лиц, которые имеют право получить гражданство России упрощенно. Документ вступает в силу со дня его подписания — то есть с 11 июля. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов. Кроме того, вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, которые принимают участие в Приморье в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, начали получать первые выплаты, передает «Федеральное агентство новостей». Всего из 274 поданных заявок был одобрен 271 запрос, добавляет телеканал 360.