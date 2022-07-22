Bloomberg: Ирак помогает Европе отказаться от нефти из РФ

23 июля 2022 в 07:38 Размер текста - 17 +

В Европу доставлялось около 1 миллиона баррелей нефти с Ближнего Востока Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Саудовская Аравия и Ирак помогают Европе отказаться от российского топлива, отправляя ей сырую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, более 1 миллиона баррелей нефти в день доставлялось в Европу с Ближнего Востока в первые три недели июля по трубопроводу, который пересекает Египет. Объемы перекачиваемой нефти выросли примерно с 800 тысяч баррелей в день месяцем ранее до самого высокого уровня с момента кратковременного всплеска во время общедоступной добычи в апреле 2020 года», — передает Bloomberg. Издание отмечает, что преобладают поставки из Саудовской Аравии, но Ирак тоже наращивает их. В первые три недели июля коло 1,2 миллиона баррелей в день отправлялось из Персидского залива, в основном из Ирака. Благодаря этому общий поток с Ближнего Востока в Европу может увеличиться до 2,2 миллионов баррелей в день. Этот показатель на 90% превысит уровень поставок в январе. Страны Евросоюза ввели санкции против России, которые предполагают частичный запрет на поставки нефти. Причиной стала спецоперация РФ на Украине, которая началась в конце февраля. Также Евросоюз впервые решил провести зиму без газа из России, сообщает RT. ЕС может пересмотреть некоторые ограничения к началу отопительного сезона, цитирует «Национальная служба новостей» директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Саудовская Аравия и Ирак помогают Европе отказаться от российского топлива, отправляя ей сырую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, более 1 миллиона баррелей нефти в день доставлялось в Европу с Ближнего Востока в первые три недели июля по трубопроводу, который пересекает Египет. Объемы перекачиваемой нефти выросли примерно с 800 тысяч баррелей в день месяцем ранее до самого высокого уровня с момента кратковременного всплеска во время общедоступной добычи в апреле 2020 года», — передает Bloomberg. Издание отмечает, что преобладают поставки из Саудовской Аравии, но Ирак тоже наращивает их. В первые три недели июля коло 1,2 миллиона баррелей в день отправлялось из Персидского залива, в основном из Ирака. Благодаря этому общий поток с Ближнего Востока в Европу может увеличиться до 2,2 миллионов баррелей в день. Этот показатель на 90% превысит уровень поставок в январе. Страны Евросоюза ввели санкции против России, которые предполагают частичный запрет на поставки нефти. Причиной стала спецоперация РФ на Украине, которая началась в конце февраля. Также Евросоюз впервые решил провести зиму без газа из России, сообщает RT. ЕС может пересмотреть некоторые ограничения к началу отопительного сезона, цитирует «Национальная служба новостей» директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина.