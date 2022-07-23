Путин наградил президента Узбекистана за укрепление дружбы с РФ

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин присвоил орден Александра Невского президенту Узбекистана Фото:

Президент России Владимир Путин наградил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева. Указ об этом Путин подписал 23 июля.

«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Шавката Мирзиеева», — сообщается в тексте указа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин наградил орденом Александра Невского директора «Уралэлектромеди» Владимира Колотушкина. Также президент наградил еще двоих свердловчан.

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Президент России Владимир Путин наградил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева. Указ об этом Путин подписал 23 июля. «За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Шавката Мирзиеева», — сообщается в тексте указа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Путин наградил орденом Александра Невского директора «Уралэлектромеди» Владимира Колотушкина. Также президент наградил еще двоих свердловчан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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