Путин наградил директора «Уралэлекромеди» почетным орденом

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: выступление Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин наградил трех свердловчан Фото:

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами свердловчан, среди которых директор «Уралэлектромеди» Владимир Колотушкин. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства РФ.

«Указом от 08.07.2022 №436 „О награждении государственными наградами Российской Федерации“, за заслуги в металлургии и многолетнюю добросовестную работу наградить „Орденом Александра Невского“ Колотушкина Владимира — директора акционерного общества „Уралэлекромедь“ открытого акционерного общества УГМК», — сообщается в указе. Документ опубликован на сайте правительства.

Также президент присвоил почетное звание «Заслуженный машиностроитель» мастеру литейного участка «Сухоложского литейно-механического завода» Николаю Козлову. Помимо этого почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено водителю автомобиля транспортного участка с этого же завода Владимиру Кочневу.

Ранее сообщалось, что Путин удостоил почетными званиями жителей Свердловской области. Среди тех, чьи заслуги отмечены на федеральном уровне, профессора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), госслужащая и директор сельхозпредприятия.

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Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами свердловчан, среди которых директор «Уралэлектромеди» Владимир Колотушкин. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства РФ. «Указом от 08.07.2022 №436 „О награждении государственными наградами Российской Федерации“, за заслуги в металлургии и многолетнюю добросовестную работу наградить „Орденом Александра Невского“ Колотушкина Владимира — директора акционерного общества „Уралэлекромедь“ открытого акционерного общества УГМК», — сообщается в указе. Документ опубликован на сайте правительства. Также президент присвоил почетное звание «Заслуженный машиностроитель» мастеру литейного участка «Сухоложского литейно-механического завода» Николаю Козлову. Помимо этого почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено водителю автомобиля транспортного участка с этого же завода Владимиру Кочневу. Ранее сообщалось, что Путин удостоил почетными званиями жителей Свердловской области. Среди тех, чьи заслуги отмечены на федеральном уровне, профессора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), госслужащая и директор сельхозпредприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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