Машину скорой помощи достали из кювета при помощи трактора Фото: Илья Московец © URA.RU

В Чугунаевском поселении Нижнетавдинского района машина скорой помощи съехала в кювет. Об этом сообщили местные жители в группе «ЧС Нижняя Тавда» в социальной сети «ВКонтакте». Автомобиль вытащили с помощью спецтехники.

«Может все же станет стыдно главе администрации Чугунаевского сельского поселения за дороги в Большой и Малой Заморозовке. Наши многочисленные просьбы о ремонте дороги остаются без внимания! А вот последствия», — написала пользовательница Ольга Емшанова.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что вызов не был экстренным. При помощи трактора машину достали из кювета. Пациента доставили в медучреждение. «Санитарный автотранспорт осуществлял транспортировку пациента в головное подразделение областной больницы. Ввиду погодных условий спецавтомобиль съехал в кювет. Благодаря слаженному взаимодействию бригады СМП и диспетчера экстренной службы была оперативно привлечена спецтехника. Пациент благополучно доставлен в медицинское учреждение, где продолжает получать необходимое лечение», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального депздрава.

Агентство URA.RU направило запрос в администрацию Чугунаевского сельского поселения. Ответ ожидается.