23 июля 2022

Врач Божко: сколько людей способен заразить больной «Кентавром»

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«Кентавр» может быстро распространиться по РФ, сказала Светлана Божко Фото:
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Коронавирус COVID-19

Инфицированный новым вариантом коронавируса «Кентавр» способен заразить до 16 человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта Coronavirus-Control.ru Светлана Божко.

«Ученые называют „Кентавр“ более заразным, даже по сравнению с другими вариантами „Омикрона“, которые также имели высокую контагиозность. Предполагается, что один инфицированный сможет заразить около 12-16 контактных лиц. Это чревато чрезвычайно быстрым распространением инфекции», — подчеркнула Светлана Божко.

Терапевт отметила, что нового подтип вируса способен занять одну из лидирующих позиций среди других циркулирующих видов COID-19. «Учитывая высокую контагиозность „Кентавра“, отмену карантинных мер и большую плотность населения в Москве, „Кентавр“ имеет все шансы быстро распространиться в столице и перейти на другие регионы. Ситуация может усугубиться большой частотой повторных заражений, которые характерны для всех подтипов штамма „Омикрон“», — объяснила пульмонолог.

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Инфицированный новым вариантом коронавируса «Кентавр» способен заразить до 16 человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта Coronavirus-Control.ru Светлана Божко. «Ученые называют „Кентавр“ более заразным, даже по сравнению с другими вариантами „Омикрона“, которые также имели высокую контагиозность. Предполагается, что один инфицированный сможет заразить около 12-16 контактных лиц. Это чревато чрезвычайно быстрым распространением инфекции», — подчеркнула Светлана Божко. Терапевт отметила, что нового подтип вируса способен занять одну из лидирующих позиций среди других циркулирующих видов COID-19. «Учитывая высокую контагиозность „Кентавра“, отмену карантинных мер и большую плотность населения в Москве, „Кентавр“ имеет все шансы быстро распространиться в столице и перейти на другие регионы. Ситуация может усугубиться большой частотой повторных заражений, которые характерны для всех подтипов штамма „Омикрон“», — объяснила пульмонолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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