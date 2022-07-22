Аттракционы в новом мегапарке Магнитогорска начали разваливаться

Парк открыли 15 июля Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Магнитогорска в социальных сетях сообщают, что аттракционы в парке «Притяжение», который был открыт 15 июля, начали разваливаться. Они считают, что развлекательным объектам необходима охрана.

«„Притяжение“. На аттракционе все болтики посрезало. Пора чинить…», — написал один из пользователей в паблике «Черное&Белое Магнитогорск». Он разместил фото аттракциона, где отвалились болты у металлического основания.

Другие посетители парка пишут, что в парке сломана «половина аттракционов», хотя с момента открытия не прошло и месяца. Они отмечают, что некоторые конструкции предназначены для детей младшего возраста, но их используют подростки. Охрана парка при этом на поведение подростков никак не реагирует. «Нужен обязательно дежурный администратор! Лошади 15-16 лет залезли на качели вшестером! Никакие болты и гайки не выдержат этих коней», — написал пользователь Андрей Егупов. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Магнитогорска с просьбой разъяснить ситуацию.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 15 июля открыла первую очередь проекта по преобразованию городской среды «Притяжение» в Магнитогорске. На территории в 400 гектаров появится круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тысяч кв. метров. Здесь расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты.

Аттракционы используют подростки, хотя они предназначены для младших детей Паблик «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»

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