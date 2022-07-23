Строители провели раскопки на Сулимова и оставили на дороге глубокую яму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге возле ТЦ «Парк Хаус» на улице Сулимова в глубокую яму провалилась машина. На место инцидента приехала скорая и пожарная машина, сообщают очевидцы в соцсетях.

«ДТП у „Парк Хауса“, машина провалилась в яму», — сообщил telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». К сообщению прикреплено фото, на котором видна глубокая яма, в ней лежит машина. Сама яма была огорожена забором, часть его сломана. Рядом стоит машина скорой медицинской помощи и пожарная.

URA.RU обратилось за информацией в управление ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве рассказали, что информация о происшествии не поступала. В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании агентству подтвердили, что на участке перед «Парк Хаусом» действительно проводятся ремонтные работы.

«Ведется реконструкция 37-й магистрали без ограничения горячего водоснабжения. Большой участок трубы меняется на новую, пластиковую трубу. Работает подрядчик, все необходимые меры безопасности приняты — ограждения и знаки выставлены. Со всеми дорожными службами и с администрацией города работы согласованы», — сообщила пресс-секретарь ЕТК Светлана Тимченко.

Авария произошла возле ТЦ «Парк-Хаус» на Сулимова Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

На «Яндекс.Картах» указано, что возле торгового центра «ДТП и ремонт» Скрин «Яндекс.Карта»