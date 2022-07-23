23 июля 2022

Губернатор Куйвашев похвастался пойманным карпом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма Уральской рыбной компании. Свердловская область, Заречный, рыба, плавник
Евгений Куйвашев отметил, что карпы в уральских реках — загляденье Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что проводит выходной на рыбалке, и показал свой улов. Пост об этом появился в его официальном telegram-канале.

«Доброе утро! Вырвался в выходные на рыбалку. Смотрите, какой карп в уральских реках, загляденье», — написал Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало о рыбаке, который поймал в свердловском водоеме карпа весом 15,7 кило и выпустил обратно в воду. Мужчина объяснил, что сделал это, следуя определенной философии, в основе которой — бережное отношение к рыбе.

Другой свердловчанин поймал огромного судака и тоже отпустил на волю. Он пояснил агентству, что сделал это ради сохранения генофонда.

Добычей губернатора стал большой карп
Фото:
Губернатор рассказал, что проводит выходной на рыбалке
Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что проводит выходной на рыбалке, и показал свой улов. Пост об этом появился в его официальном telegram-канале. «Доброе утро! Вырвался в выходные на рыбалку. Смотрите, какой карп в уральских реках, загляденье», — написал Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало о рыбаке, который поймал в свердловском водоеме карпа весом 15,7 кило и выпустил обратно в воду. Мужчина объяснил, что сделал это, следуя определенной философии, в основе которой — бережное отношение к рыбе. Другой свердловчанин поймал огромного судака и тоже отпустил на волю. Он пояснил агентству, что сделал это ради сохранения генофонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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