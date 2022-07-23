Евгений Куйвашев отметил, что карпы в уральских реках — загляденье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что проводит выходной на рыбалке, и показал свой улов. Пост об этом появился в его официальном telegram-канале.

«Доброе утро! Вырвался в выходные на рыбалку. Смотрите, какой карп в уральских реках, загляденье», — написал Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало о рыбаке, который поймал в свердловском водоеме карпа весом 15,7 кило и выпустил обратно в воду. Мужчина объяснил, что сделал это, следуя определенной философии, в основе которой — бережное отношение к рыбе.

Другой свердловчанин поймал огромного судака и тоже отпустил на волю. Он пояснил агентству, что сделал это ради сохранения генофонда.

Добычей губернатора стал большой карп Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор рассказал, что проводит выходной на рыбалке Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева