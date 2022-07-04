Свердловчанин поймал рыбу-гиганта и выпустил на волю. Видео, фото

05 июля 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Огромная рыба продолжит плавать и размножаться (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский рыбак поймал гигантского судака весом семь с половиной килограмм и отпустил обратно в воду. Видеоролик с удачной рыбалки уралец выложил в группе «Рыбалка на Белоярке» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера с напарником поджиговали (джиг-спиннинг — способ спиннинговой ловли, прим. URA.RU), поймали мало, но был бонус. Бонус отпущен, судак 7,4 кг. Поймал напарник», — пояснил под своим постом пользователь Александр Коростелев. На кадрах видно, как мужчина осторожно опускает гиганта в воду, а тот с плеском скрывается в глубине. Участники одобрили поступок рыбаков. «Красавцы. Респект вам!» — написал Владимир Лузин. «Молодцы, все-таки мамок и папок нужно отпускать. Спасибо», — поддержал Игорь Черных. «Красавчики, ребята, уважаю», — высказался Андрей Пяткин. По закону для большинства регионов России размер судака, разрешенный к вылову, составляет 42 см, а суточная норма не должна превышать более 5 килограммов. Другие пойманные экземпляры, не подходящие под заданные условия, должны немедленно отпускаться в среду обитания. Ранее челябинский рыбак похвастался пойманным огромным судаком. Вес его трофея составил пять кило. Опытные рыбаки отпустили гиганта обратно в воду Фото: группа «Рыбалка на Белоярке» в соцсети «ВКонтакте» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбургский рыбак поймал гигантского судака весом семь с половиной килограмм и отпустил обратно в воду. Видеоролик с удачной рыбалки уралец выложил в группе «Рыбалка на Белоярке» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера с напарником поджиговали (джиг-спиннинг — способ спиннинговой ловли, прим. URA.RU), поймали мало, но был бонус. Бонус отпущен, судак 7,4 кг. Поймал напарник», — пояснил под своим постом пользователь Александр Коростелев. На кадрах видно, как мужчина осторожно опускает гиганта в воду, а тот с плеском скрывается в глубине. Участники одобрили поступок рыбаков. «Красавцы. Респект вам!» — написал Владимир Лузин. «Молодцы, все-таки мамок и папок нужно отпускать. Спасибо», — поддержал Игорь Черных. «Красавчики, ребята, уважаю», — высказался Андрей Пяткин. По закону для большинства регионов России размер судака, разрешенный к вылову, составляет 42 см, а суточная норма не должна превышать более 5 килограммов. Другие пойманные экземпляры, не подходящие под заданные условия, должны немедленно отпускаться в среду обитания. Ранее челябинский рыбак похвастался пойманным огромным судаком. Вес его трофея составил пять кило.