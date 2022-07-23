Женщина обратилась к силовикам сразу после нападения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники челябинской полиции разбираются в истории с заявлением женщины о нападении и попыткой похищения со стороны ее знакомых. Все участники конфликта установлены, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«23.07.2022 на меня совершенно нападение. Избили и пытались затолкать в машину… кричала, есть свидетели, вызвала скорую, полицию. Видеозаписи нападения есть, побои зафиксировали, заявления везде написала, если меня убьют или моего сына, то прошу винить только их», — написала девушка под вымышленными инициалами в группе «Мошенники Челябинска. Черный список».

Она заявляет, что на нее напал мужчина и его жена, которых она ранее в этой же группе назвала серийными мошенниками. По словам женщины, мужчина по имени Евгений берет заказы как автомеханик и пропадает с переплатой, а также якобы намерено заводит переписку с замужними женщинами, а затем начинает их шантажировать. Женщина привела в своем сообщении переписку с другими пострадавшими от действий Евгения и предложила всем написать на него заявления в полицию. Именно после этого, как считает девушка, на нее напали.

«23 июля в отдел полиции „Тракторозаводский“ поступило сообщение об инциденте, на место выехали сотрудники полиции. Все участники конфликта установлены, опрошены, в настоящее время проводится доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств инцидента», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина, которого пострадавшая называет аферистом, в одном из комментариев заявил, что ни он ни, ни его семья ни в чем не виноваты и все деньги челябинке вернули под расписку. Получить его комментарий к моменту публикации материала не удалось, по указанному в интернете номеру его телефона никто не ответил.

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