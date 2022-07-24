«Ъ»: «Газпром» на днях получит турбину для «Северного потока»

Обслуживающая турбины для газопровода «Северный поток» компания Siemens Energy получила от Канады экспортную лицензию. Об этом сообщило издание «Коммерсант».
«Siemens Energy направила „Газпрому“ выданную Канадой экспортную лицензию, разрешающую ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года турбины для компрессорной станции „Портовая“, нагнетающей газ в трубопровод „Северный поток“», — передало СМИ. Известно, что ранее «Газпром» три раза обращался к Siemens Energy с требованием предоставить этот документ. Россия сможет получить турбину в середине последней июльской недели.
Оттава в начале июля согласилась отправить турбину в ФРГ для ее дальнейшей передачи в Россию. В «Газпроме» заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу, передает МК.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Обслуживающая турбины для газопровода «Северный поток» компания Siemens Energy получила от Канады экспортную лицензию. Об этом сообщило издание «Коммерсант». «Siemens Energy направила „Газпрому“ выданную Канадой экспортную лицензию, разрешающую ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года турбины для компрессорной станции „Портовая“, нагнетающей газ в трубопровод „Северный поток“», — передало СМИ. Известно, что ранее «Газпром» три раза обращался к Siemens Energy с требованием предоставить этот документ. Россия сможет получить турбину в середине последней июльской недели. Оттава в начале июля согласилась отправить турбину в ФРГ для ее дальнейшей передачи в Россию. В «Газпроме» заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу, передает МК.