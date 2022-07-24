Жительница Кургана не поехала в Турцию и добилась возврата денег

25 июля 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Женщина не смогла поехать в Турцию из-за болезни, но ей не хотели возвращать полную стоимость путевки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Кургана не поехала в Турцию из-за болезни и через суд заставила турагентство вернуть ей деньги. Предоставив справку о заболевании, у нее получилось вернуть полную стоимость тура, равную 121 440 рублям. Информация об этом опубликована на официальном сайте Курганского городского суда. «Требую взыскать с турагентства стоимость тура в размере 121 440 рублей, неустойку за просроченный возврат денег в размере 204 019 рублей, компенсацию за нанесение морального вреда в размере 35 000 рублей. С турагента она потребовала взыскать 30 718 рублей за просрочку даты, а также компенсацию морального вреда в 15 000 рублей», — обратилась женщина в суд. Общая сумма, которую она хотела получить с агентства за несостоявшуюся из-за болезни поездку, составляла 406 177 рублей. Ранее турагентство согласилось вернуть лишь 22 260 рублей, опираясь на то, что остальные 90 345 рублей уже потрачены на покупку номера в отеле, топливный сбор, страховку и групповой трансфер. Суд решил частично удовлетворить иск. Он постановил взыскать с турагентства уплаченные ранее деньги за путевку (121 440 р.), но отказал в требованиях уплаты за нанесение морального вреда и неустойку. В итоге женщина смогла вернуть полную сумму стоимости тура. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана вернула деньги за сорванный отдых в Турции. Из-за запрета въезда в страну поездка не состоялась, но турагентство отказывалось возвращать деньги за тур. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана не поехала в Турцию из-за болезни и через суд заставила турагентство вернуть ей деньги. Предоставив справку о заболевании, у нее получилось вернуть полную стоимость тура, равную 121 440 рублям. Информация об этом опубликована на официальном сайте Курганского городского суда. «Требую взыскать с турагентства стоимость тура в размере 121 440 рублей, неустойку за просроченный возврат денег в размере 204 019 рублей, компенсацию за нанесение морального вреда в размере 35 000 рублей. С турагента она потребовала взыскать 30 718 рублей за просрочку даты, а также компенсацию морального вреда в 15 000 рублей», — обратилась женщина в суд. Общая сумма, которую она хотела получить с агентства за несостоявшуюся из-за болезни поездку, составляла 406 177 рублей. Ранее турагентство согласилось вернуть лишь 22 260 рублей, опираясь на то, что остальные 90 345 рублей уже потрачены на покупку номера в отеле, топливный сбор, страховку и групповой трансфер. Суд решил частично удовлетворить иск. Он постановил взыскать с турагентства уплаченные ранее деньги за путевку (121 440 р.), но отказал в требованиях уплаты за нанесение морального вреда и неустойку. В итоге женщина смогла вернуть полную сумму стоимости тура. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана вернула деньги за сорванный отдых в Турции. Из-за запрета въезда в страну поездка не состоялась, но турагентство отказывалось возвращать деньги за тур.