Жительница Кургана вернула деньги за сорванный отдых в Турции

Девушка обратилась в суд, чтобы вернуть деньги за путевку в Турцию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Турагентство Кургана не хотело возвращать деньги за отмененную поездку в Турцию. Девушка заплатила 272 200 рублей за путевку, но из-за того, что въезд в страну запретили, отдых не состоялся. Она неоднократно обращалась к туроператору с требованием вернуть деньги, но обратно получила только 14 897 рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте Курганского городского суда.

«Прошу расторгнуть договор, взыскать внесенную за путевку сумму в размере 257 302 рубля, неустойку в размере 9 775 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей и штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя», — написано в иске. Девушка не явилась в суд, но наделила полномочиями представителя по доверенности.

В общей сложности девушка смогла отсудить у турагентства 470 728 рублей. В доход муниципалитета у турагентства будет взыскана государственная пошлина в размере 5 873 рубля.

Ранее URA.RU писало, что туристка из Зауралья лишилась денег и отдыха в Турции. Турагентство «Пегас Екатеринбург», где женщина приобрела путевку, отменило уже оплаченную поездку и не собиралось возвращать деньги.