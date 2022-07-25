ФСБ сообщила подробности операции ВСУ по угону самолетов из РФ

Украинская разведка пыталась купить российских летчиков за два миллиона долларов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала подробности спецоперации украинской разведки, которая пыталась угнать несколько самолетов ВКС РФ. Украинские силовики пытались подкупить российских летчиков и обещали отправить их жен в страны Европы.

«Как следует из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах, за готовность угнать самолет ГУР заплатило бы 4 тысячи долларов авансом, которые передавались бы курьерами, а после обещали заплатить еще два миллиона долларов. Украинская военная разведка рассматривала возможность угона российского боевого самолета Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ», — передает РИА «Новости» данные ФСБ.

По версии российской спецслужбы, украинские разведчики также обещали летчикам переправить их жен в Прибалтику, Германию или Болгарию. Летчикам также обещали гражданство одной из европейских стран. В ФСБ сообщили, что операцию курировали спецслужбы НАТО. Российские спецслужбы смогли предотвратить эту операцию.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Глава государства заявил, что ВСУ регулярно устраивали карательные операции против мирных граждан.