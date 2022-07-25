ФСБ сорвала операцию ВСУ по угону российских самолетов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) сорвали операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) по угону нескольких самолетов ВКС России. В ФСБ заявили, что эту операцию курировали спецслужбы стран НАТО.
«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России. Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — передает ТАСС сообщение ФСБ.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) сорвали операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) по угону нескольких самолетов ВКС России. В ФСБ заявили, что эту операцию курировали спецслужбы стран НАТО. «Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России. Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — передает ТАСС сообщение ФСБ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.