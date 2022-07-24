Жители города заметили, что на эскизе мост выглядел по-другому (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые жители Шадринска (Курганская область) недовольны тем, что внешний вид моста, который построили в поселке Хлызово, отличается от того, что было в эскизе. Об этом они написали в соцсетях. При этом были и те, кому понравился мост.

«Это проект пешеходного моста через реку Канаш в поселке Хлызово. А вот реальность», — написано в посте, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» «Шадринск — часть России».

В фотографиях, прикрепленных к посту, можно заметить, что итоговый вариант отличается от того, что было в эксизе. В комментариях под постом на эту тему пользователь Фирудин Гулиев написал, что мост получился узким. «Прекрасно сделали красота. А на метр шире у автомобилистов будет соблазн проехаться», — ответила ему пользователь Юлия Панькова. Некоторые подписчики группы ее поддержали. Местная жительница рассказала URA.RU, что раньше горожане жаловались на плохое состояние старого моста и пустыря рядом с ним без освещения и асфальта, а сейчас они довольны тем, как изменилось это место.

«Данный дизайн-проект использовался только как наглядный пример благоустройства, и не являлся утвержденным вариантом. Проектно-сметная документация для выполнения благоустройства составляется в зависимости от количества выделяемого финансирования», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Эскиз проекта Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Шадринск — часть России»