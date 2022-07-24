Тюменцы нашли в лесу старые снаряды со взрывателями. Фото

25 июля 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Снаряды пролежали в земле более 10 лет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два артиллерийских снаряда обнаружили в лесах Тюменской области местные жители. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Росгвардии. «Местные жители наткнулись на опасные находки, пролежавшие не один десяток лет в лесных массивах, и вызвали экстренные службы. В обоих случаях оперативно прибывшие специалисты идентифицировали найденные предметы как 76-мм снаряды со взрывателем и следами коррозии», — рассказали в ведомстве. Находки были найдены в Тюменском и Голышмановском районах. После обследования снаряды были уничтожены сотрудниками инженерной службы ОМОН. Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Два артиллерийских снаряда обнаружили в лесах Тюменской области местные жители. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Росгвардии. «Местные жители наткнулись на опасные находки, пролежавшие не один десяток лет в лесных массивах, и вызвали экстренные службы. В обоих случаях оперативно прибывшие специалисты идентифицировали найденные предметы как 76-мм снаряды со взрывателем и следами коррозии», — рассказали в ведомстве. Находки были найдены в Тюменском и Голышмановском районах. После обследования снаряды были уничтожены сотрудниками инженерной службы ОМОН.