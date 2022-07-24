Снаряды пролежали в земле более 10 лет (архивное фото)
Два артиллерийских снаряда обнаружили в лесах Тюменской области местные жители. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Росгвардии.
«Местные жители наткнулись на опасные находки, пролежавшие не один десяток лет в лесных массивах, и вызвали экстренные службы. В обоих случаях оперативно прибывшие специалисты идентифицировали найденные предметы как 76-мм снаряды со взрывателем и следами коррозии», — рассказали в ведомстве.
Находки были найдены в Тюменском и Голышмановском районах. После обследования снаряды были уничтожены сотрудниками инженерной службы ОМОН.
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