24 июля 2022
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Диаспора чеченцев вмешалась в скандал с южанином в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Чечня. Грозный , чечня, грозный
С южанином проведут воспитательную беседу Фото:

В ХМАО диаспора Чеченской Республики отреагировала на скандал с южанином в Нижневартовске. Представители диаспоры пообещали провести с мужчиной воспитательную беседу. Об этом журналисту URA.RU сообщил заместитель представителя главы Чеченской Республики в ХМАО Беслан Дашаев.

«Конечно мы сразу обращаем внимание на такие случаи. Таких людей необходимо ставить на место. Не имеет значения, с Чечни он или Дагестана. Это наш общий дом, и все мы тут живем как россияне. Поэтому относиться нужно к каждому уважительно. Мы сейчас выясним, кто это был, и проведем с ним профилактическую беседу», — рассказал Дашаев.

Также в диаспоре добавили, что не собираются оставлять такой случай незамеченным. Сейчас они связываются с югорскими общественниками из Дагестана и будут решать вопрос совместными усилиями.

Скандал с южанином произошел в Нижневартовске. Нетрезвый южанин после скандала с продавцом начал оскорблять русских. Ранее URA.RU сообщало, что полиция округа уже установила личность мужчины и задержала его. Ему предъявлено обвинение по двум административным нарушениям: мелкое хулиганство и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

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В ХМАО диаспора Чеченской Республики отреагировала на скандал с южанином в Нижневартовске. Представители диаспоры пообещали провести с мужчиной воспитательную беседу. Об этом журналисту URA.RU сообщил заместитель представителя главы Чеченской Республики в ХМАО Беслан Дашаев. «Конечно мы сразу обращаем внимание на такие случаи. Таких людей необходимо ставить на место. Не имеет значения, с Чечни он или Дагестана. Это наш общий дом, и все мы тут живем как россияне. Поэтому относиться нужно к каждому уважительно. Мы сейчас выясним, кто это был, и проведем с ним профилактическую беседу», — рассказал Дашаев. Также в диаспоре добавили, что не собираются оставлять такой случай незамеченным. Сейчас они связываются с югорскими общественниками из Дагестана и будут решать вопрос совместными усилиями. Скандал с южанином произошел в Нижневартовске. Нетрезвый южанин после скандала с продавцом начал оскорблять русских. Ранее URA.RU сообщало, что полиция округа уже установила личность мужчины и задержала его. Ему предъявлено обвинение по двум административным нарушениям: мелкое хулиганство и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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