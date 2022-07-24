Диаспора чеченцев вмешалась в скандал с южанином в Нижневартовске

С южанином проведут воспитательную беседу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО диаспора Чеченской Республики отреагировала на скандал с южанином в Нижневартовске. Представители диаспоры пообещали провести с мужчиной воспитательную беседу. Об этом журналисту URA.RU сообщил заместитель представителя главы Чеченской Республики в ХМАО Беслан Дашаев.

«Конечно мы сразу обращаем внимание на такие случаи. Таких людей необходимо ставить на место. Не имеет значения, с Чечни он или Дагестана. Это наш общий дом, и все мы тут живем как россияне. Поэтому относиться нужно к каждому уважительно. Мы сейчас выясним, кто это был, и проведем с ним профилактическую беседу», — рассказал Дашаев.

Также в диаспоре добавили, что не собираются оставлять такой случай незамеченным. Сейчас они связываются с югорскими общественниками из Дагестана и будут решать вопрос совместными усилиями.

Скандал с южанином произошел в Нижневартовске. Нетрезвый южанин после скандала с продавцом начал оскорблять русских. Ранее URA.RU сообщало, что полиция округа уже установила личность мужчины и задержала его. Ему предъявлено обвинение по двум административным нарушениям: мелкое хулиганство и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.