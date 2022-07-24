В ХМАО полиция нашла южанина, оскорблявшего русских

Против скандалиста из Нижневартовска возбудили два дела об административных правонарушениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция задержала скандалиста из Нижневартовска, оскорблявшего русских в продуктовом магазине. Им оказался уроженец Дагестана, который меньше недели назад переехал в Югру.

«Он приехал в Югру 22 июля из Дагестана, трудоустроился на работу сварщиком, а 23 июля закатил этот концерт в магазине. Сотрудники полиции уже составили в его отношении несколько административных протоколов. Пробили его по базам данных, ранее он в каких-либо правонарушениях замечен не был», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили URA.RU факт составления административных протоколов в отношении нарушителя. «Сотрудники полиции оперативно установили личность гражданина, им оказался 37-летний уроженец одной из республик Северо-Кавказского региона России, приехавший накануне в Югру на заработки. По данному факту в отношении гражданина вынесено 2 постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренных ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», а также ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее URA.RU сообщало, что подвыпивший молодой человек закатил скандал в продуктовом магазине в Нижневартовске после того, как разбил несколько бутылок пива. Он начал оскорблять продавцов на национальной почве и отказался убирать разбитые бутылки.