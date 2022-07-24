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Жителя ЯНАО заставили вернуть пособие по безработице

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному дела директора аэропорта Коваленко. Курган , прокурор, судебное заседание, судья, следователь, суд, обвинительная речь, речь прокурора
Суд поддержал требование прокуратуры о возврате незаконно полученных средств Фото:

В городе Губкинском (ЯНАО) по решению суда местному жителю придется вернуть незаконно полученное им пособие по безработице. По данным окружной прокуратуры, северянин состоял на учете в центре занятости, однако когда нашел работу, продолжил получать и зарплату, и пособие.

«О своем трудоустройстве мужчина в центр занятости не сообщил, в результате чего незаконно получил пособие на общую сумму 23 тысячи рублей», — сообщает прокуратура ЯНАО. Прокурор города, в целях порядка и контроля автономного округа в лице ГКУ «Центр занятости населения» направил иск в суд о возвращении мужчиной незаконно полученных бюджетных средств.

Суд поддержал требования прокурора и обязал ямальца вернуть деньги. Исполнение решения взято на контроль надзорными органами.

Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном случае, выявленном в Салехарде. Тогда несколько жителей региона воспользовались ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, чтобы не сняться с учета и продолжать получать пособия по безработице.

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В городе Губкинском (ЯНАО) по решению суда местному жителю придется вернуть незаконно полученное им пособие по безработице. По данным окружной прокуратуры, северянин состоял на учете в центре занятости, однако когда нашел работу, продолжил получать и зарплату, и пособие. «О своем трудоустройстве мужчина в центр занятости не сообщил, в результате чего незаконно получил пособие на общую сумму 23 тысячи рублей», — сообщает прокуратура ЯНАО. Прокурор города, в целях порядка и контроля автономного округа в лице ГКУ «Центр занятости населения» направил иск в суд о возвращении мужчиной незаконно полученных бюджетных средств. Суд поддержал требования прокурора и обязал ямальца вернуть деньги. Исполнение решения взято на контроль надзорными органами. Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном случае, выявленном в Салехарде. Тогда несколько жителей региона воспользовались ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, чтобы не сняться с учета и продолжать получать пособия по безработице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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