Жителя ЯНАО заставили вернуть пособие по безработице

В городе Губкинском (ЯНАО) по решению суда местному жителю придется вернуть незаконно полученное им пособие по безработице. По данным окружной прокуратуры, северянин состоял на учете в центре занятости, однако когда нашел работу, продолжил получать и зарплату, и пособие.
«О своем трудоустройстве мужчина в центр занятости не сообщил, в результате чего незаконно получил пособие на общую сумму 23 тысячи рублей», — сообщает прокуратура ЯНАО. Прокурор города, в целях порядка и контроля автономного округа в лице ГКУ «Центр занятости населения» направил иск в суд о возвращении мужчиной незаконно полученных бюджетных средств.
Суд поддержал требования прокурора и обязал ямальца вернуть деньги. Исполнение решения взято на контроль надзорными органами.
Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном случае, выявленном в Салехарде. Тогда несколько жителей региона воспользовались ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, чтобы не сняться с учета и продолжать получать пособия по безработице.
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