В Кремле оценили важность договора по экспорту зерна с Украиной

25 июля 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Россия проделала большую работу для заключения сделки по зерну, отметил Дмитрий Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Договор о вывозе зерна с Украины имеет особо важное значение для стран, где особенно остро ощущается голод. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «ООН должна выполнить ту часть, которая касается косвенных ограничений по поставкам зерна и удобрения в полном объеме отгрузки, столь необходимые для многих регионов мира, где голод начинается особо осязаемо. Это очень важно. Очень большая работа была проделана российской стороной», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Договор о вывозе зерна с Украины имеет особо важное значение для стран, где особенно остро ощущается голод. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «ООН должна выполнить ту часть, которая касается косвенных ограничений по поставкам зерна и удобрения в полном объеме отгрузки, столь необходимые для многих регионов мира, где голод начинается особо осязаемо. Это очень важно. Очень большая работа была проделана российской стороной», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.