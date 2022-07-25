В Кремле оценили важность договора по экспорту зерна с Украиной

Россия проделала большую работу для заключения сделки по зерну, отметил Дмитрий Песков
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Договор о вывозе зерна с Украины имеет особо важное значение для стран, где особенно остро ощущается голод. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«ООН должна выполнить ту часть, которая касается косвенных ограничений по поставкам зерна и удобрения в полном объеме отгрузки, столь необходимые для многих регионов мира, где голод начинается особо осязаемо. Это очень важно. Очень большая работа была проделана российской стороной», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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