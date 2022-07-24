Челябинца из погрануправления ФСБ обвинили в крышевании ОПГ

25 июля 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

По данным следствия, в течение двух лет сотрудник ФСБ получал взятки от организаторов сети подпольных казино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске экс-сотрудника пограничного управления ФСБ России по региону Андрея Апонасенко обвиняют в крышевании преступного сообщества, занимавшегося организацией подпольных казино. По версии следствия экс-силовик в течение двух лет за деньги предупреждал соучастников о рейдах ФСБ, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В августе 2021 года силовики накрыли работу подпольного казино в нежилом здании на Худякова в Челябинске. Организатором казино оказался Сергей Лаврентьев, который в последние 15 лет контролировал и организовал работу всего игорного бизнеса города, в том числе в караоке на Кирова и в двух отелях. Один из лидеров созданного Лаврентьевым преступного сообщества (ОПС) дал показания против сотрудника погрануправления Андрея Апонасенко, который был задержан в феврале 2022 года», — рассказал URA.RU источник. По версии следствия, Апонасенко был членом ОПС, предупреждал соучастников о готовящихся рейдах и следственных мероприятиях, за что в течение двух лет получал от Лаврентьева, который сейчас скрывается и живет в Болгарии, через посредников взятки. По данным СБИС, Лаврентьев является учредителем ряда фирм, в одной из которых его партнером значится Елена Апонасенко, родственница Андрея Апонасенко. До 2005 года она носила фамилию Лаврентьева. Апонасенко, как считает следствие, получил с июля 2019 года по июль 2021 года не менее 400 тысяч рублей. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 171.2 (незаконное проведение азартных игр в составе организованной группы с использованием служебного положения), а также по п. «в». ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере». Также он подозревается в преступлении по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Всего в состав ОПС входило не менее 40 человек, установлены и задержаны только половина из них. Уголовное дело расследуется в третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону. В пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска URA.RU подтвердили, что 7 июля в отношении Апонасенко продлен срок содержания в СИЗО до 11 августа. 25 июля облсуд оставил это решение в силе. Вину мужчина не признает. В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области URA.RU сообщили, что сотрудник проходил службу непродолжительное время, по результатам проверки уволен. В пресс-службе СУ СКР области на запрос URA.RU не ответили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске экс-сотрудника пограничного управления ФСБ России по региону Андрея Апонасенко обвиняют в крышевании преступного сообщества, занимавшегося организацией подпольных казино. По версии следствия экс-силовик в течение двух лет за деньги предупреждал соучастников о рейдах ФСБ, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В августе 2021 года силовики накрыли работу подпольного казино в нежилом здании на Худякова в Челябинске. Организатором казино оказался Сергей Лаврентьев, который в последние 15 лет контролировал и организовал работу всего игорного бизнеса города, в том числе в караоке на Кирова и в двух отелях. Один из лидеров созданного Лаврентьевым преступного сообщества (ОПС) дал показания против сотрудника погрануправления Андрея Апонасенко, который был задержан в феврале 2022 года», — рассказал URA.RU источник. По версии следствия, Апонасенко был членом ОПС, предупреждал соучастников о готовящихся рейдах и следственных мероприятиях, за что в течение двух лет получал от Лаврентьева, который сейчас скрывается и живет в Болгарии, через посредников взятки. По данным СБИС, Лаврентьев является учредителем ряда фирм, в одной из которых его партнером значится Елена Апонасенко, родственница Андрея Апонасенко. До 2005 года она носила фамилию Лаврентьева. Апонасенко, как считает следствие, получил с июля 2019 года по июль 2021 года не менее 400 тысяч рублей. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 171.2 (незаконное проведение азартных игр в составе организованной группы с использованием служебного положения), а также по п. «в». ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере». Также он подозревается в преступлении по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Всего в состав ОПС входило не менее 40 человек, установлены и задержаны только половина из них. Уголовное дело расследуется в третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону. В пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска URA.RU подтвердили, что 7 июля в отношении Апонасенко продлен срок содержания в СИЗО до 11 августа. 25 июля облсуд оставил это решение в силе. Вину мужчина не признает. В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области URA.RU сообщили, что сотрудник проходил службу непродолжительное время, по результатам проверки уволен. В пресс-службе СУ СКР области на запрос URA.RU не ответили.