Гастроэнтеролог Дианова назвала самый полезный фастфуд

26 июля 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Любой фастфуд может привести к отравлению, сказала Нурия Дианова Фото: Александр Мамаев © URA.RU Наименее вредным фастфудом сейчас является шаурма. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. «Шаурма один из самых сбалансированных видов фастфуда. В отличие от пиццы и бургеров, в нее кладется определенное количество овощей. С точки зрения баланса она лучше. Поэтому к ней даже необязательно добавлять овощной салат или фрукты. Тем более шаурма при вас собирается, а остальной фастфуд чаще всего нет. Надо обязательно контролировать, что ты ешь, так как всегда существует риск отравления», — сказала Нурия Дианова. Диетолог также поделилась рецептом полезной шаурмы. «Ее можно делать самим. Покупаем лаваш, готовим на гриле куриные грудки и мелко шинкуем на терке капусту, свежие овощи. Или в конвертики из лаваша кладем фарш. Зелень будет обязательным дополнением к такому блюду», — объяснила гастроэнтеролог. Она призвала внимательнее следить за своим рационом. «Я то, что я ем. Вы не робот, чтобы поглощать все, что хотите, без последствий. Нужно не забывать, что от фастфуда много проблем», — объяснила эксперт.

Наименее вредным фастфудом сейчас является шаурма. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. «Шаурма один из самых сбалансированных видов фастфуда. В отличие от пиццы и бургеров, в нее кладется определенное количество овощей. С точки зрения баланса она лучше. Поэтому к ней даже необязательно добавлять овощной салат или фрукты. Тем более шаурма при вас собирается, а остальной фастфуд чаще всего нет. Надо обязательно контролировать, что ты ешь, так как всегда существует риск отравления», — сказала Нурия Дианова. Диетолог также поделилась рецептом полезной шаурмы. «Ее можно делать самим. Покупаем лаваш, готовим на гриле куриные грудки и мелко шинкуем на терке капусту, свежие овощи. Или в конвертики из лаваша кладем фарш. Зелень будет обязательным дополнением к такому блюду», — объяснила гастроэнтеролог. Она призвала внимательнее следить за своим рационом. «Я то, что я ем. Вы не робот, чтобы поглощать все, что хотите, без последствий. Нужно не забывать, что от фастфуда много проблем», — объяснила эксперт.