Диетолог Гинзбург: тофу увеличивает продолжительность жизни

Тофу увеличивает продолжительность жизни Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тофу способствует профилактике возрастных болезней и увеличению продолжительности жизни. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Полезен он тем, что во-первых это очень хороший качественный белок. Во-вторых этот белок в силу своего такого аминокислотного состава отличается от животного протеина. А мы, во второй половине жизни особенно, уже хотели бы, чтобы в питании человека было поменьше животного и побольше растительного. В этом плане можно сказать, что тофу способствует профилактике возрастных болезней, благоприятствует нормализации холестеринового обмена, препятствует развитию атеросклероза и увеличивает продолжительность жизни», — сказал Михаил Гинзбург.

Диетолог заверил, что значительная польза тофу заключается в изофлавонах. «Они снижают уровень воспаления в организме, защищают организм от развития возрастных болезней. Также у некоторых изофлавонов обнаружено свойство, похожее на эстроген. Это половой гормон, которого больше у женщин и меньше у мужчин, но он нужен и тем и другим. Присутствие таких элементов в питании оценивается как полезное. По крайней мере у женщин присутствие фитоэстрогена может снижать проявления климакса. То есть они гармонизируют женский гормональный обмен», — подытожил доктор медицинских наук.