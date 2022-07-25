25 июля 2022

Шумков договорился с правительством РФ об очистке реки в Кургане

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Набережная Тобола. Курган, набережная тобола, тобол, обмеление тобола
Проведенные работы увеличат пропускную способность русла и снизят время стояния воды в пойме во время высоких паводков Фото:

Работы по расчистке русла реки Тобол в Кургане планируют запустить в текущем году. Правительство РФ готово выделить на эти цели несколько млн рублей, передает пресс-служба правительства Курганской области.

«В 2022 году планируется начать работы по расчистке русла. Это стало возможным, благодаря привлечению дополнительного федерального финансирования в размере 22 млн рублей по итогам переговоров губернатора Вадима Шумкова с зампредом правительства РФ Викторией Абрамченко», — написано на сайте правительства региона.

Порядка 100 млн рублей направят в текущем году на расчистку русла в районе Омского моста. Самый заиленный участок планируют углубить. Предполагается, что это станет первым этапом большого комплекса мероприятий по расчистке Тобола и курганского водохранилища.

О том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил заместителя председателя правительства России Викторию Абрамченко помочь с очисткой русла реки Тобол, URA.RU сообщало ранее. Глава региона опубликовал просьбу 2 июня в своем telegram-канале. Также агентство писало о том, что в Кургане ищут компании, которые очистят главную реку города.

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Работы по расчистке русла реки Тобол в Кургане планируют запустить в текущем году. Правительство РФ готово выделить на эти цели несколько млн рублей, передает пресс-служба правительства Курганской области. «В 2022 году планируется начать работы по расчистке русла. Это стало возможным, благодаря привлечению дополнительного федерального финансирования в размере 22 млн рублей по итогам переговоров губернатора Вадима Шумкова с зампредом правительства РФ Викторией Абрамченко», — написано на сайте правительства региона. Порядка 100 млн рублей направят в текущем году на расчистку русла в районе Омского моста. Самый заиленный участок планируют углубить. Предполагается, что это станет первым этапом большого комплекса мероприятий по расчистке Тобола и курганского водохранилища. О том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил заместителя председателя правительства России Викторию Абрамченко помочь с очисткой русла реки Тобол, URA.RU сообщало ранее. Глава региона опубликовал просьбу 2 июня в своем telegram-канале. Также агентство писало о том, что в Кургане ищут компании, которые очистят главную реку города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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