Шумков договорился с правительством РФ об очистке реки в Кургане

26 июля 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Проведенные работы увеличат пропускную способность русла и снизят время стояния воды в пойме во время высоких паводков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работы по расчистке русла реки Тобол в Кургане планируют запустить в текущем году. Правительство РФ готово выделить на эти цели несколько млн рублей, передает пресс-служба правительства Курганской области. «В 2022 году планируется начать работы по расчистке русла. Это стало возможным, благодаря привлечению дополнительного федерального финансирования в размере 22 млн рублей по итогам переговоров губернатора Вадима Шумкова с зампредом правительства РФ Викторией Абрамченко», — написано на сайте правительства региона. Порядка 100 млн рублей направят в текущем году на расчистку русла в районе Омского моста. Самый заиленный участок планируют углубить. Предполагается, что это станет первым этапом большого комплекса мероприятий по расчистке Тобола и курганского водохранилища. О том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил заместителя председателя правительства России Викторию Абрамченко помочь с очисткой русла реки Тобол, URA.RU сообщало ранее. Глава региона опубликовал просьбу 2 июня в своем telegram-канале. Также агентство писало о том, что в Кургане ищут компании, которые очистят главную реку города.

Работы по расчистке русла реки Тобол в Кургане планируют запустить в текущем году. Правительство РФ готово выделить на эти цели несколько млн рублей, передает пресс-служба правительства Курганской области. «В 2022 году планируется начать работы по расчистке русла. Это стало возможным, благодаря привлечению дополнительного федерального финансирования в размере 22 млн рублей по итогам переговоров губернатора Вадима Шумкова с зампредом правительства РФ Викторией Абрамченко», — написано на сайте правительства региона. Порядка 100 млн рублей направят в текущем году на расчистку русла в районе Омского моста. Самый заиленный участок планируют углубить. Предполагается, что это станет первым этапом большого комплекса мероприятий по расчистке Тобола и курганского водохранилища. О том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил заместителя председателя правительства России Викторию Абрамченко помочь с очисткой русла реки Тобол, URA.RU сообщало ранее. Глава региона опубликовал просьбу 2 июня в своем telegram-канале. Также агентство писало о том, что в Кургане ищут компании, которые очистят главную реку города.