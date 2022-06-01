Губернатор Шумков попросил вице-премьера помочь расчистить Тобол

Губернатор Вадим Шумков обсудил проблему с вице-премьером Викторией Абрамченко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил заместителя председателя правительства РФ Викторию Абрамченко помочь с очисткой русла реки Тобол. Об этом он написал 2 июня в своем telegram-канале.

«Попросил Викторию Валериевну [Абрамченко] отдельно рассмотреть возможность очистки русла Тобола. <…> Понимаем ситуацию с федеральным бюджетом. Вместе с тем очистка русла Тобола на фоне быстрого благоустройства и преображения города имеет для него не только эстетическое значение, но и во многом предопределяет полноту его водоснабжения», — рассказал Шумков.

Он объяснил, что это относится к федеральным полномочиям, но местные власти профинансировали разработку проектно-сметной документации. Шумков добавил, что во втором полугодии должна начаться модернизация Арбинского водозабора, из-за чего он попросил коллег рассмотреть варианты ускорения работ.

Ранее стало известно, что никто не заявился на конкурс по расчистке русла реки Тобол в Кургане. Стоимость работ на участке длиной 2 431 метр оценивали в 71 874 950 рублей. Они должны были закончиться до 1 ноября 2023 года.