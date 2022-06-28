В Кургане ищут компании, которые очистят главную реку в городе

Власти Курганской области запланировали чистку Тобола на двух участках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане русло реки Тобол планируют почистить на двух участках. При этом по первому участку продолжается поиск подрядчика, рассказал директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков во время прямого эфира в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте».

«Мероприятия по расчистке русла Тобола, которые правительство области проводило с 2019 года, дают свои результаты. Планируем расчистку в двух местах. Первое — в районе Омского моста, где весной могут быть проблемы, намытые острова. „Тюменьрегионводхоз“ разработал проект расчистки. Федеральное агентство водных ресурсов подтвердило сумму проекта. Сейчас проводится аукцион, по итогам которого начнем, я думаю, в этом году первый этап расчистки», — сказал Носков.

Второй участок — от гидроузла до пляжа Бабьи пески порядка 2 км. Проект разработан, стоимость его около 203 млн рублей. Носков отметил, что надеется попасть в федеральную программу финансирования проекта, что позволит приступить к работам в следующем году.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков попросил заместителя председателя правительства РФ Викторию Абрамченко помочь с очисткой русла реки Тобол. На аукцион по расчистке первого участка Тобола в Кургане в феврале 2022 года никто не заявился. Стоимость работ на участке длиной 2 431 метр оценивали в 71 874 950 рублей. Сроки выполнения работ были указаны до 1 ноября 2023 года. Тобол не чистили около 60 лет, река стала маловодна. Это влияет на паводковую обстановку и водоснабжение Кургана.

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