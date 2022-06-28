В Кургане ищут компании, которые очистят главную реку в городе

В Кургане русло реки Тобол планируют почистить на двух участках. При этом по первому участку продолжается поиск подрядчика, рассказал директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков во время прямого эфира в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте».
«Мероприятия по расчистке русла Тобола, которые правительство области проводило с 2019 года, дают свои результаты. Планируем расчистку в двух местах. Первое — в районе Омского моста, где весной могут быть проблемы, намытые острова. „Тюменьрегионводхоз“ разработал проект расчистки. Федеральное агентство водных ресурсов подтвердило сумму проекта. Сейчас проводится аукцион, по итогам которого начнем, я думаю, в этом году первый этап расчистки», — сказал Носков.
Второй участок — от гидроузла до пляжа Бабьи пески порядка 2 км. Проект разработан, стоимость его около 203 млн рублей. Носков отметил, что надеется попасть в федеральную программу финансирования проекта, что позволит приступить к работам в следующем году.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков попросил заместителя председателя правительства РФ Викторию Абрамченко помочь с очисткой русла реки Тобол. На аукцион по расчистке первого участка Тобола в Кургане в феврале 2022 года никто не заявился. Стоимость работ на участке длиной 2 431 метр оценивали в 71 874 950 рублей. Сроки выполнения работ были указаны до 1 ноября 2023 года. Тобол не чистили около 60 лет, река стала маловодна. Это влияет на паводковую обстановку и водоснабжение Кургана.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
В Кургане русло реки Тобол планируют почистить на двух участках. При этом по первому участку продолжается поиск подрядчика, рассказал директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков во время прямого эфира в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте». «Мероприятия по расчистке русла Тобола, которые правительство области проводило с 2019 года, дают свои результаты. Планируем расчистку в двух местах. Первое — в районе Омского моста, где весной могут быть проблемы, намытые острова. „Тюменьрегионводхоз“ разработал проект расчистки. Федеральное агентство водных ресурсов подтвердило сумму проекта. Сейчас проводится аукцион, по итогам которого начнем, я думаю, в этом году первый этап расчистки», — сказал Носков. Второй участок — от гидроузла до пляжа Бабьи пески порядка 2 км. Проект разработан, стоимость его около 203 млн рублей. Носков отметил, что надеется попасть в федеральную программу финансирования проекта, что позволит приступить к работам в следующем году. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков попросил заместителя председателя правительства РФ Викторию Абрамченко помочь с очисткой русла реки Тобол. На аукцион по расчистке первого участка Тобола в Кургане в феврале 2022 года никто не заявился. Стоимость работ на участке длиной 2 431 метр оценивали в 71 874 950 рублей. Сроки выполнения работ были указаны до 1 ноября 2023 года. Тобол не чистили около 60 лет, река стала маловодна. Это влияет на паводковую обстановку и водоснабжение Кургана.