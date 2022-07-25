25 июля 2022

Мэрии Кургана пообещали появление самокатов после исчезновения

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, самокаты
В мэрии сообщили, что в город везут большую партию электросамокатов Фото:

В Курган везут 150 электросамокатов, которые можно взять напрокат. Сейчас в городе нельзя арендовать электросамокаты, так как их нужно было заменить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, ссылаясь на ответ владельцев сервиса проката.

«По информации собственника, в настоящее время идет процесс замены парка транспортных средств. В город идет большая партия электросамокатов (150 штук). Они будут настроены и в течение двух-трех дней выведены на улицы города», — ответили в администрации.

Сотрудники мэрии отметили, что в последнее время стало больше испорченных электросамокатов, поэтому представители компании Urent, отвечающей за них, попросили бережнее с ними обращаться. В мэрии добавили, что власти не принимали каких-либо решений о запрете размещения самокатов на территории города.

Жители Кургана ранее заметили, что с начала июля в городе нельзя было найти электросамокаты, которые можно взять напрокат. Позже в службе поддержки сервиса Urent читателю URA.RU ответили, что электросамокаты компании потребовали вывезти из города представители мэрии. В пресс-службе сервиса URA.RU не стали комментировать эту ситуацию.

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В Курган везут 150 электросамокатов, которые можно взять напрокат. Сейчас в городе нельзя арендовать электросамокаты, так как их нужно было заменить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, ссылаясь на ответ владельцев сервиса проката. «По информации собственника, в настоящее время идет процесс замены парка транспортных средств. В город идет большая партия электросамокатов (150 штук). Они будут настроены и в течение двух-трех дней выведены на улицы города», — ответили в администрации. Сотрудники мэрии отметили, что в последнее время стало больше испорченных электросамокатов, поэтому представители компании Urent, отвечающей за них, попросили бережнее с ними обращаться. В мэрии добавили, что власти не принимали каких-либо решений о запрете размещения самокатов на территории города. Жители Кургана ранее заметили, что с начала июля в городе нельзя было найти электросамокаты, которые можно взять напрокат. Позже в службе поддержки сервиса Urent читателю URA.RU ответили, что электросамокаты компании потребовали вывезти из города представители мэрии. В пресс-службе сервиса URA.RU не стали комментировать эту ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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