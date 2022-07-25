Мэрию Кургана обвинили в пропаже из города электросамокатов

Представители сервиса по прокату самокатов заявили, что приостановили работу в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители администрации Кургана, по словам представителей сервиса Urent, потребовали вывезти из города электросамокаты компании. Об этом URA.RU рассказал горожанин, который обращался по этому вопросу в службу поддержки сервиса.

«?Благодарим вас за ожидание. Администрация города выдвинула требование о вывозе самокатов из города и приостановке работы нашего сервиса на территории города», — процитировал горожанин ответ представителей сервиса.

По его словам, проблема состоит в том, что люди покупали подписку на услуги сервиса, но сейчас от нее нет смысла. Корреспонденту URA.RU в службе поддержки ответили, что работа сервиса в Кургане временно приостановлена. Также URA.RU в начале июля обращалось по теме в пресс-службу сервиса. Ответ на запрос не был получен. В пресс-службе городской администрации URA.RU сообщили, что ответят позже.

В начале июля жители Кургана заметили, что в городе пропали электросамокаты, которые можно взять напрокат. Тогда представители сервиса отвечали обратившимся, что самокаты забирали на сервисное обслуживание и обещали вернуть в ближайшие дни.