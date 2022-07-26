В МИД РФ допустили прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

Россияне могут остаться без шенгенских виз, считает Иван Волынкин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство иностранных дел России допускает, что страны Евросоюза прекратят выдавать гражданам РФ шенгенские визы. Такое заявление сделал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии. Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — сказал Волынкин в интервью ТАСС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал оставить россиян без шенгенских виз. С аналогичным предложением выступила Чехия, пишет RT. По информации СМИ, сейчас получение шенгенской визы занимает примерно полтора месяца, сообщает «Национальная служба новостей».