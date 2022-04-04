Премьер Польши предложил оставить россиян без шенгенских виз

Власти Польши предложили не выдавать россиянам шенгенские визы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает прекратить выдачу россиянам шенгенских виз. Он допустил исключение в случае необходимости в выдаче гуманитарных виз.

«Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. Запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных [виз]», — слова премьера Польши передают РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Он отмечал, что в задачи РФ входят денацификация и демилитаризация Украины. После этого США и страны ЕС ввели в отношении России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от российской нефти и газа. Президент США Джо Байден сказал, что новые санкции коснутся космической программы России. В ответ на введенные санкции президент России Владимир Путин решил, что Россия будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.