Премьер Польши предложил оставить россиян без шенгенских виз

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Власти Польши предложили не выдавать россиянам шенгенские визы Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает прекратить выдачу россиянам шенгенских виз. Он допустил исключение в случае необходимости в выдаче гуманитарных виз.

«Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. Запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных [виз]», — слова премьера Польши передают РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Он отмечал, что в задачи РФ входят денацификация и демилитаризация Украины. После этого США и страны ЕС ввели в отношении России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от российской нефти и газа. Президент США Джо Байден сказал, что новые санкции коснутся космической программы России. В ответ на введенные санкции президент России Владимир Путин решил, что Россия будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает прекратить выдачу россиянам шенгенских виз. Он допустил исключение в случае необходимости в выдаче гуманитарных виз. «Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. Запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных [виз]», — слова премьера Польши передают РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Он отмечал, что в задачи РФ входят денацификация и демилитаризация Украины. После этого США и страны ЕС ввели в отношении России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от российской нефти и газа. Президент США Джо Байден сказал, что новые санкции коснутся космической программы России. В ответ на введенные санкции президент России Владимир Путин решил, что Россия будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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