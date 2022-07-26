Володин: мир откажется от доллара по пяти причинам

Каждой мировой валюте отведен свой период, подчеркнул Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Существует пять причин для отказа стран мира от американского доллара. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

«5 причин, почему доллар все больше теряет свои позиции. Доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами, доллар используется как инструмент политической борьбы, изменения геополитического характера, нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними, цикличность истории. Существует закономерность: каждой мировой валюте отведен свой период — примерно 100 лет. Португальский реал сменился испанским. Затем последовательно доминировали нидерландский гульден, французский франк, английский фунт и американский доллар. На смену последнему также придет новое», — написал Володин.

Спикер Госдумы считает, что на смену доллару вряд ли придет евро. «Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро, который все больше теряет, а валюты государств с суверенными экономиками», — написал Володин. Спикер Госдумы заявил, что во всем мире уже запущен процесс дедолларизации.

Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что с 2017 года доля доллара в российском экспорте уменьшилась с 68 до 54%, пишет RT. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверял, что в мире постепенно теряют доверие к доллару. Процесс дедолларизации также обсуждался на саммите стран БРИКС, передает «Национальная служба новостей».